31 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Hertha Berlin 2-0 Augsburg l MAÇ SONUCU l ÖZET İZLE

DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 31.05.2020 Giriş Tarihi: 30.05.2020

Bundesliga'nın 29. haftasında , Augsburg'u konuk etti. Son haftalarda formda Hertha Berlin, her iki yarıda bulduğu golle rakibini geçmeyi başardı. Bruno Labaddia'nın ekibi bu sonuçla ilk 6 sıra için ümitlendi.

Bundesliga'nın 29. haftasında , evinde Augsburg'u konuk etti. Bundesliga'da beş haftadır mağlup olmayan Hertha Berlin, sahasında rakibini her iki yarıda bulduğu golle 2-0 yenmeyi başardı. Hertha Berlin adına golleri 23.dakikada Javairo Dilrosun, 90.dakikada ise Piatek kaydetti.

Bu sonuçla Hertha Berlin puanını 38 yaparken, Augsburg 31 puanda kaldı. Bruno Labaddia yönetimindeki son 4 maçta 10 puan toplayan Hertha Berlin böylece ilk 6 sıra için ümitlerini sürdürdü.

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