31 Mayıs 2020, Pazar
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Hertha Berlin 2-0 Augsburg l MAÇ SONUCU l ÖZET İZLE
Bundesliga'nın 29. haftasında Hertha Berlin, Augsburg'u konuk etti. Son haftalarda formda Hertha Berlin, her iki yarıda bulduğu golle rakibini geçmeyi başardı. Bruno Labaddia'nın ekibi bu sonuçla ilk 6 sıra için ümitlendi.
Bundesliga'nın 29. haftasında Hertha Berlin, evinde Augsburg'u konuk etti. Bundesliga'da beş haftadır mağlup olmayan Hertha Berlin, sahasında rakibini her iki yarıda bulduğu golle 2-0 yenmeyi başardı. Hertha Berlin adına golleri 23.dakikada Javairo Dilrosun, 90.dakikada ise Piatek kaydetti.
Bu sonuçla Hertha Berlin puanını 38 yaparken, Augsburg 31 puanda kaldı. Bruno Labaddia yönetimindeki son 4 maçta 10 puan toplayan Hertha Berlin böylece ilk 6 sıra için ümitlerini sürdürdü.
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