25 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Polonya Futbol Federasyonu'ndan flaş talep! "Maçlar seyircili oynansın"

Federasyondan flaş talep! Maçlar seyircili...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 Giriş Tarihi: 25.05.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere ara verilen Polonya, futbola geri dönmeye hazırlanıyor. () Başkanı 'in, maçların seyircili oynanması için talepte bulunduğu ifade edildi.

() Başkanı , 'ta başlayacak liglerin seyircili oynanması için hükümetten talepte bulundu.

Polonya'nın Przeglad Sportowy gazetesine açıklamalarda bulunan Boniek, "Hepimiz normale dönmek istiyoruz. Alışveriş merkezlerini, berberleri, restoranları, park ve bahçeleri açtığımızdan beri statları da açabileceğimiz fikri geliyor aklıma." ifadesini kullandı.

Tribünlerin tamamen dolmasını istemediklerini ve statlara en fazla 999 taraftarın alınabileceğini aktaran Boniek, şunları kaydetti:

"Federasyonumuz bununla alakalı kuralları içeren özel bir program hazırladı. Bu projeyi Başbakan Mateusz Morawiecki'ye sundum. Eğer kabul edilirse ligleri seyircili bitireceğiz. 1000'e yakın taraftarın sponsorları tekrar statlara çekeceğini düşünüyorum. Ama şu anda en önemli şey güvenliğimiz. Hazırladığımız projenin yeterli gereklilileri taşıdığına inanıyorum."

Boniek, projede, stada gelen taraftarların ateşlerinin ölçülmesi, maske takması ve sosyal mesafeye dikkat etmesi konularının öncelikleri olduğunu dile getirdi.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan Polonya Birinci Futbol Ligi'nin (Ekstraklasa), 29 Mayıs'ta tekrar başlayacağı açıklanmıştı.

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