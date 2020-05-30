Bundesliga'da Mainz 05-Hoffenheim maçı ne zaman saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler

Almanya Bundesliga'nın 29. haftasında Mainz 05 sahasında Hoffenheim'i ağırlayacak. Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında tekrar başlayan ligde 3 haftada 4 puan toplayan Hoffenheim, 3 maçta 2 puan alabilen Mainz'e konuk olacak. Peki, Mainz 05-Hoffenheim maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler nasıl olacak? Karşılaşmayla ilgili tüm bilgiler aspor.com.tr'de...

Almanya Bundesliga 29. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor... Hoffenheim deplasmanda Mainz 05'e konuk olacak.

Karşılaşma öncesi ev sahibi ekip 28 haftada 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 16 mağlubiyet alarak 28 puan topladı ve 15. sırada yer aldı.

Misafir takım ise 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı ve 39 puan toplayarak 7. sırada kendine yer buldu.

MAINZ-HOFFENHEIM MAÇI SAAT KAÇTA?

Saat 16.30'da başlayacak karşılaşmanın yönetimini hakem Sascha Stegemann üstlenecek.

MAINZ-HOFFENHEIM HANGİ KANALDA?

Opel Arena'da oynanacak karşılaşma S Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MAINZ-HOFFENHEIM MUHTEMEL 11'LER

Mainz: Müller, Hack, Bruma, Niakhate, Baku, Barreiro, Kunde, Brosinski, Onisiwo, Mateta, Quaison

Hoffenheim: Baumann, Kaderabek, Posch, Bicakcic, Zuber, Rudy, Samassekou, Geiger, Skov, Bebou, Baumgartner

MAÇ ÖNCESİ OPTA İSTATİSTİKLERİ

Hoffenheim ile oynadığı son yedi Bundesliga maçının sadece birini kaybeden Mainz (3G 3B), tek mağlubiyetini Eylül 2017'de aldı (2-3).

Mainz'ın Bundesliga tarihinde en fazla gol attığı iki rakibinden biri Hoffenheim (42; Freiburg ile birlikte). Hoffenheim ise lig tarihinde sadece Hannover'e (41 gol) karşı daha fazla gol sevinci yaşadı (38 gol vs Mainz).

Mainz ile Hoffenheim arasında oynanan son dokuz Bundesliga maçı ortalama 5.1 gole sahne oldu (toplam 46 gol).

Mainz, 2017/18'in (26 puan) ardından Bundesliga'nın 28. haftaları itibarıyla en az puan topladığı iki sezondan birini yaşıyor (28; 2005/06 ile birlikte).

Bu sezon Bundesliga'nın en fazla gol yiyen takımı olan Mainz (61), daha önce bir sezonunun tamamında en fazla 57 gol yemişti (2006/07 & 2018/19).

Son dört Bundesliga maçında gol katkısı sağlayamayan Mainz forveti Robin Quaison, daha uzun bir seriyi en son 2018'in sonbaharında yaşamıştı.

Son Bundesliga maçında Köln'ü 3-1 mağlup eden Hoffenheim, 116 günlük galibiyet hasretine son verdi.

Bundesliga'da oynadığı son maçta üç gole doğrudan katkı sağlayan Hoffenheim oyuncusu Christoph Baumgartner (2 gol & 1 asist vs Köln), daha önce 2020 yılında aynı sayıda gol katkısı verebilmişti.

Son dokuz Bundesliga maçında da gol yiyen Hoffenheim, ligde devam eden uzun seriyi sona erdirmek için sahaya çıkıyor.

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