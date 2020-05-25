26 Mayıs 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Gary Maley'nin geleceği sosyal medyadaki ankete bağlı!

Takımdaki geleceği sosyal medyadaki ankete bağlı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.05.2020

İskoçya ekiplerinden Livingston, gelecek ay sözleşmesi sona erecek olan 37 yaşındaki kaleci Gary Maley'nin takımda kalıp kalmayacağına Twitter hesabından açılan anketin sonucuna göre karar verecek

İskoçya ekiplerinden Livingston, daha önce eşine rastlanmamış bir uygulamayla tecrübeli kaleci Gary Maley'nin takımda kalıp kalmayacağına karar verecek. Kulübün resmi twitter hesabından oylama yapan İskoç kulübü, çıkacak sonuca göre Maley'yle yola devam edip etmeyeceğine karar verecek.

48 saat boyunca sürecek olan ankete 4 saatte 90 bin oy verilirken, katılanların yüzde 65'i Gary Maley'nin kulüpte kalmasından yana oy kullandı. "Sizlere kaleci Gary Maley'nin geleceği hakkında karar verme şansı tanıyoruz" diyerek anketi başlatan Livingston, "Önümüzdeki ay sözleşmesi bitecek olan kalecinin kulüpte kalıp kalmamasına sizler karar vereceksiniz" ifadelerini kullandı.

Gary Maley'nin takımındaki geleceği twitter'a bağlı

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