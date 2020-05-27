27 Mayıs 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

RB Leipzig teknik direktörü Nagelsmann'dan Liverpool ve Werner açıklaması!

Nagelsmann'dan Liverpool ve Werner açıklaması!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.05.2020

'nın formda ekiplerinden RB 'in başarılı teknik direktörü , Alman basınına açıklamalarda bulundu. Nagelsmann, ", Werner'in kafasını karıştırmadı" ifadelerini kullandı.

Bundesliga'da başarılı bir sezon geçiren 'in teknik direktörü, dünya devlerini peşine takan yıldız golcüsü Timo Werner'in tamamen takıma ve Bundesliga'da sezonun geri kalanına odaklandığını söyledi. 24 yaşındaki yıldız futbolcu için Barcelona, , İnter ve Juventus'un talip olduğu biliniyor.

Bayern Münih ile adı geçen Werner yurt dışında forma giymek istediğini belirtmişti. SportBild'e açıklamalar yapan Leipzig'in başarılı Teknik Direktörü Julian , "Timo kendini iyi hissediyor ve iyi çalışıyor. Üzerinde büyük bir baskı varmış gibi durmuyor. Liverpool onun kafasını karıştırmıyor." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Fransa Futbol Federasyonu kararından vazgeçti! Fransa Futbol Federasyonu kararından vazgeçti!
Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta? Fortuna Düsseldorf - Schalke 04 maçı ne zaman? Hangi kanalda? Saat kaçta?
İşte La Liga'nın başlangıç tarihi! İşte La Liga'nın başlangıç tarihi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör