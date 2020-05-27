Bundesliga: RB Leipzig 2-2 Hertha Berlin | MAÇ SONUCU
Bundesliga'nın 28. haftasında RB Leipzig, sahasında Hertha Berlin ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golleri 24. dakikada Klostermann ve 68. dakikada Schick'ten gelirken, konuk ekibin gollerini 9. dakikada Grujic ve 82. dakikada Piatek (p) kaydetti.
Almanya Ligi Bundesliga'nın 28. haftasında RB Leipzig ile Hertha Berlin, Red Bull Arena'da karşı karşıya geldi. Üst sıralar için mücadelesini sürdüren ev sahibi takım rakibiyle 2-2 berabere kalarak Borussia Dortmund'un puan kaybettiği haftada fırsat tepti.
Ev sahibi takımın golleri 24. dakikada Lukas Klostermann ve 68. dakikada Patrick Schick'ten gelirken, konuk takımın gollerini 9. dakikad Marko Grujic ve 82. dakikada Krzystof Piatek (p) kaydetti.
Öte yandan ev sahibi takımda Marcel Halstenberg, mücadelenin 83. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
RB Leipzig bu sonuçla puanını 55'ye yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Hertha Berlin ise puanını 35'e çıkararak 11. sırada kaldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı