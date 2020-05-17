17 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Cisse 100’ü çok istiyor!

Cisse 100’ü çok istiyor!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.05.2020

Kariyerine iki sene önce nokta koyan Fransız forvet , Fransa Ligi'nde 100 gole ulaşmak için futbola geri dönmek istediğini açıklamıştı. Teklif gelmesi halinde bedava oynayacağını duyuran 39 yaşındaki yıldız, kilo verme çalışmalarına başladı.

Kariyerine iki sene önce nokta koyan Fransız forvet , Fransa Ligi'nde 100 gole ulaşmak için futbola geri dönmek istediğini açıklamıştı. Teklif gelmesi halinde bedava oynayacağını duyuran 39 yaşındaki yıldız, kilo verme çalışmalarına başladı. Sosyal medyadan fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmeyen Cisse, Auxerre ve Marsilya formalarıyla 209 maçta 96 kez ağları sarsmıştı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Virgil van Dijk'tan büyük destek! Virgil van Dijk'tan büyük destek!
B. Dortmund'dan sosyal mesafeli gol sevinci B. Dortmund'dan sosyal mesafeli gol sevinci
Bundesliga'da corona virüsü önlemleri! Bundesliga'da corona virüsü önlemleri!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör