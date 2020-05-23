23 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Yılın ilk bombası Barcelona'dan! Lautaro Martinez...

Sezon sonunda imzalıyor! Yılın ilk bombası Barça'dan
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.05.2020 Giriş Tarihi: 23.05.2020

La Liga takımlarından Barcelona, yılın ilk transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Katalan ekibinin, Inter'in yıldız oyuncusu Lautaro Martinez ile prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

takımlarından Barcelona, gelecek sezon transfer çalışmaları için harekete geçmişti. Katalan devi, ısrarla istediği yıldız isimde mutlu sona ulaştı.

Cadena COPE'de yer alan habere göre Barcelona, Inter forması giyen Arjantinli futbolcu Lautaro Martinez ile gelecek sezon için prensip anlaşmasına vardı. Oyuncunun vatandaşı Lionel Messi ile aynı takımda oynamak için Barça'nın teklifine 'evet' dediği ifade edildi.

Inter'in yıldız golcü için 110 milyon Euro istemesine karşın Barcelona'nın bu rakamı ödememek için takas teklifinde bulunacağı iddia ediliyor. Bu oyuncular arasında; Semedo, Rakitic, Vidal, Umtiti ve Firpo'nun bulunduğu da gelen bilgiler arasında.

Transfer konusunda kesin anlaşma sağlanıldığı takdirde Barcelona'nın bunu 30 Haziran'dan önce duyurmayacağı belirtildi.

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