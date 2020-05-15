Bundesliga başlıyor! Eintracht Frankfurt-B.Mönchengladbach maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ligler arasında yer alan Almanya Bundesliga yarın başlıyor. Fortuna Düsseldorf sahasında Pederborn'u ağırlıyor. Futbolseverler maç hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?