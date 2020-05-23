Freiburg 0-1 Werder Bremen | MAÇ SONUCU
Bundesliga'nın 27. haftasında Freiburg ile Werder Bremen karşı karşıya geldi. Avrupa kupalarına katılmak için mücadele veren Freiburg küme hattında yer alan Werder Bremen'e 1-0 mağlup oldu.
Bundesliga'da heyecan 27. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Futbol severler aylardır süren hasretlerini Almanya Ligi ile dindirmeye çalışıyor.
Bundesliga'nın 27. haftasında Freiburg, Werder Bremen'i konuk etti. Geçen hafta deplasmanda Leipzig'ten kritik bir puan alan Freiburg, evinde Werder Bremen'e 1-0 kaybetti.
Freiburg ile oynadığı son sekiz resmi maçın sadece birini kaybeden Werder Bremen (4G 3B), tek mağlubiyetini Şubat 2018'de deplasmanda almıştı. Son yedi Bundesliga maçında bir puan toplayabilen Werder Bremen, çok kritik bir üç puan aldı.
Werder Bremen'e galibiyeti getiren golü ise 19.dakikada Bittencourt kaydetti. Werder Bremen'de Ömer Toprak ve Nuri Şahin maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonucun ardından Werder Bremen puanını 21'e yükseltti. Freiburg ise 37 puanda kaldı.
Freiburg, gelecek hafta Eintracht Frankfurt'a konuk olacak. Werder Bremen ise sahasında Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak.
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