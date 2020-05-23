23 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Mönchengladbach 1-3 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU

Leverkusen deplasmanda güldü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.05.2020

Bundesliga'da 27. hafta maçında evinde 'i ağırladı. Konuk ekip, (2) ve ile bulduğu gollerle 3-1 yenerek üst üste 3. galibiyetini aldı.

'nın 27'inci haftası muhteşem bir karşılaşmaya sahne oldu.

Borussia Park Mönchengladbach ile kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşma konuk Leverkusen'in 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Peter Bosz'un öğrencilerine galibiyeti getiren golleri; (2) ve kaydetti. 'ın tek sayısı ise Marcus Thuram'dan geldi.

Bu sonuçla Bayer Leverkusen puanını 53'e çıkartırken Mönchengladbach 52 puanda kaldı.

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