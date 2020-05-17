17 Mayıs 2020, Pazar
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Pique'nin halefi Çağlar!
Devleri peşine takan Çağlar Söyüncü’nün son talibi Barcelona... Katalanlar, defansı Türk yıldıza emanet edecek.
Leicester City forması ile başarılı bir sezon geçiren Çağlar Söyüncü, dünya devi Barcelona'nın radarına girdi. İspanyol medyası, Başkan Bartomeu'nun bu transferde ısrarcı olduğunu ve Gerard Pique sonrasında oluşacak boşluğu Çağlar Söyüncü ile doldurmak istediğini ifade etti. Manchester City Menajeri Pep Guardiola'nın ısrarla istediği 23 yaşındaki stoper için gelecek transfer sezonunda büşük bir kapışma yaşanması bekleniyor. BBC'nin sezonun en iyi 11'inde verdiği Çağlar, Leicester City formasıyla 35 maça çıkarken; 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 32 milyon euro. İngiliz ekibi, Çağlar'dan en az 50 milyon euro bonservis geliri bekliyor.
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