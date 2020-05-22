22 Mayıs 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Jaap Stam Cincinnati’de

Jaap Stam Cincinnati’de
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

Amerikan Birinci Futbol Ligi () ekibi Cincinnati, teknik direktörlük görevine Jaap Stam'ı getirdi.

Amerikan Birinci Futbol Ligi () ekibi Cincinnati, teknik direktörlük görevine Jaap Stam'ı getirdi. 31 Aralık 2021'e kadar sözleşme imzalayan 47 yaşındaki Hollandalı hoca, "Cincinnati gibi bir MLS ekibinde çalışma fırsatı bulmak benim için bir hayaldir" dedi. Stam, son olarak Feyenoord'u çalıştırmıştı.
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