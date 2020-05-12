12 Mayıs 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City'nin sahibi CFG şirketi 9. takımını satın aldı!

9. takımını satın aldı! Manchester City'nin sahibi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.05.2020

İngiltere ekiplerinden 'nin sahibi bin 'ın şirketi (), bir takım daha satın aldı ve bünyesindeki takım sayısını 9'a çıkardı.

İngiliz ekibini satın aldıktan sonra yaptığı harcamalarıyla dikkat çeken ve 'de şampiyonluk sevinci yaşayan , Avrupa'dan bir takım daha satın aldı.

'den yapılan açıklamada, şirketin 2. Ligi'nde mücadele eden Lommel Futbol Kulübünün çoğunluk hisselerini satın aldığı belirtildi.

Belçika'nın Limburg şehrinde 2003 yılında kurulan Lommel, maçlarını 8 bin kişilik Soeverein Stadı'nda oynuyor.

Lommel, böylece şirketin bünyesine kattığı 9'uncu kulüp oldu.

CFG, 'nin yanı sıra ABD'de City, Avustralya'da Melbourne City, Japonya'da Yokohama F. Marinos, Uruguay'da Atletico Torque, İspanya'da Girona, Çin'de Sichuan Jiuniu, Hindistan'da Mumbai City takımlarının hisselerini satın almıştı.

bin 'ın takımlarının kendi arasında futbolcu kiralamasının önüne geçmesi için çalışmalar yapılmıştı.

, son olarak bu takımların kendi arasında kiralık transferini yasaklamıştı.

Corona virüsü onu etkilemedi! Takım satın alıyor haberin devamı

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