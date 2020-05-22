Borussia Mönchengladbach tribününde inanılmaz rakam! Tam 13 bin kişi...
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını Avrupa'nın önde gelen liglerine ara verilmişti. Salgının kısmen azalması sonrasında liglere çeşitli tedbirler eşliğinde başlayan Almanya Bundesliga'da 26. hafta karşılaşmaları oynanmıştı. 27. hafta karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach sahasında Bayer Leverkusen'i ağırlarken, tribünde ise 13 bin taraftar olacak! İşte detaylar...
Almanya Bundesliga'da corona virüsü arasının ardından seyircisiz bir şekilde oynanan maçlar için kartondan taraftar projesi ortaya atılmıştı. Bu hafta Borussia Mönchengladbach ile Bayer Leverkusen arasında oynanacak karşılaşma öncesi tribünlere yaklaşık 13 bin taraftarın kartondan fotoğrafı yerleştirildi.
Taraftar derneği başkanı Thomas Ludwing yaptığı açıklamada, "13 bin taraftarın karton fotoğrafını tribüne yerleştirdik ancak 20 bine yakın talep aldık. Stadyumda güzel bir atmosfer yaratacağız" dedi.
Geçtiğimiz hafta kaldığı yerden devam eden Bundesliga'da Mönchengladbach, deplasmanda Frankfurt'u 3-1 mağlup ederek iyi bir başlangıç yapmıştı.
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