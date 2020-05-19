19 Mayıs 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

FIFA ve FIFPro'dan o futbolculara büyük destek!

FIFA ve FIFPro'dan o futbolculara büyük destek!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 19.05.2020

Futbol Federasyonları Birliği () ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği'nin () corona virüsü salgını nedeniyle kulüpleri iflas eden ve ödeme alamayan futbolculara maddi destek sağlayacağı öğrenildi.

'dan yapılan açıklamada, futbolcuların iflas nedeniyle ödenemeyen maaşlarının iki kurumun ortak oluşturduğu fondan karşılanacağı belirtildi.

Fondan yararlanmak isteyen futbolcuların FIFPro'nun internet sitesi üzerinden başvuru yapması gerektiği kaydedildi.

Avrupa'nın devlerinden büyük dayanışma! haberin devamı


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