17 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Danimarka’da uzatma geldi

Danimarka’da uzatma geldi
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 17.05.2020

Danimarka , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Danimarka Süper Ligi ve ikinci ligde forma giyen oyuncuların bu sezonki sözleşmelerinin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Danimarka , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Danimarka Süper Ligi ve ikinci ligde forma giyen oyuncuların bu sezonki sözleşmelerinin 31 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurdu. Danimarka'da ligler, 28 Mayıs'ta yeniden başlayacak. Müsabakaların seyircisiz oynanacağı 2019-2020 sezonunun 26 Temmuz'da tamamlanması hedefleniyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Virgil van Dijk'tan büyük destek! Virgil van Dijk'tan büyük destek!
B. Dortmund'dan sosyal mesafeli gol sevinci B. Dortmund'dan sosyal mesafeli gol sevinci
Bundesliga'da corona virüsü önlemleri! Bundesliga'da corona virüsü önlemleri!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör