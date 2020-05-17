17 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Ndiaye güçleniyor

Ndiaye güçleniyor
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.05.2020

Ameliyat sonrası yeniden bireysel antrenmanlara başlayan Badou Ndiaye'den her geçen gün güzel haberler gelmeye devam ediyor.

Ameliyat sonrası yeniden bireysel antrenmanlara başlayan Badou Ndiaye'den her geçen gün güzel haberler gelmeye devam ediyor. Senegalli orta saha oyuncusu dizini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Güçlü kas yapısı sebebiyle 29 yaşındaki futbolcunun beklenenden daha kısa süre içinde sahalara dönebileceği konuşuluyor.
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