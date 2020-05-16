Virgil van Dijk, eski kulübü Groningen'e destek için dört kombine aldı

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve yaklaşık 2 ay sonra yeniden başlayan Almanya Ligi Bundesliga'da 26. haftanın açılış maçlarından olan Ruhr derbisinde Borussia Dortmund ile Schalke 04 karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, Erling Haaland ile bulduğu gol sonrası sevincini sosyal mesafe kuralına uyarak gerçekleştirdi.