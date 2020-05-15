15 Mayıs 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga başlıyor! Hoffenheim - Hertha Berlin maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Hoffenheim - Hertha Berlin maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 Giriş Tarihi: 15.05.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ligler arasında yer alan yarın başlıyor. Hoffenheim sahasında 'i ağırlıyor. Futbolseverler maç hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Hoffenheim - maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Bundesliga tekrar başlıyor. Heyecanın doruklara ulaşacağı Bundesliga'nın 26. haftası kritik bir maça sahne olacak. 35 puanla 9. sırada bulunan Hoffenheim, 28 puanla 13. basamakta bulunan 'i ağırlayacak. Hoffenheim 6 maçtır kazanamıyor. Hoffenheim, 'i yenerek kötü gidişata dur demek istiyor.

HOFFENHEİM SON 5 MAÇIN DÖRDÜNÜ KAZANDI

Hoffenheim, Bundesliga'da Hertha Berlin'i konuk ettiği son beş maçın dördünü kazandı. Daha önceki dört karşılaşmanın sadece birinden galip ayrılmıştı.

HOFFENHEİM - HERTHA BERLİN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

16 Mayıs Cumartesi günü Rhein Neckar Arena'da oynanacak mücadele TSİ 16.30'da başlayacak. KArşılaşmayı canlı yayınlayan herhangi bir kanalan mevcut değildi.

SEYİRCİSİZ MAÇLAR BAŞLIYOR

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Bundesliga'da önlemler alınarak maçlar seyircisiz oynatılacak.

Her maçtan 1 gün önce corona virüsü testi yapılacak,

Toplu fotoğraf çekimi, tebrik ve el sıkışma olmayacak,

Yedek kulübesinde bekleyen oyuncular sosyal mesafe kuralına uyacak,

5 oyuncu değişikliğine gidilebilecek.

Stadyumlarda en fazla 300 kişi bulunabilecek.

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