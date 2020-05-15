15 Mayıs 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga başlıyor! RB Leipzig - Freiburg maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Bundesliga başlıyor! RB Leipzig - Freiburg maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.05.2020 Giriş Tarihi: 15.05.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ligler arasında yer alan yarın başlıyor. RB sahasında 'u ağırlıyor. Futbolseverler maç hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, RB Leipzig - Freiburg maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Bundesliga tekrar başlıyor. Heyecanın doruklara ulaşacağı Bundesliga'nın 26. haftası kritik bir maça sahne olacak. , sahasında Pederborn'u ağırlayacak.

RB LEİPZİG - FREİBURG MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak mücadele TSİ 16.30'da başlayacak. Karşılaşmayı S Sport canlı yayınlayacak.

SEYİRCİSİZ MAÇLAR BAŞLIYOR

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Bundesliga'da önlemler alınarak maçlar seyircisiz oynatılacak.

Her maçtan 1 gün önce corona virüsü testi yapılacak,

Toplu fotoğraf çekimi, tebrik ve el sıkışma olmayacak,

Yedek kulübesinde bekleyen oyuncular sosyal mesafe kuralına uyacak,

5 oyuncu değişikliğine gidilebilecek.

Stadyumlarda en fazla 300 kişi bulunabilecek.

Fortuna Düsseldorf - Paderborn maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? haberin devamı

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