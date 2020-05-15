Bundesliga başlıyor! Fortuna Düsseldorf - Paderborn maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ligler arasında yer alan Almanya Bundesliga yarın başlıyor. Fortuna Düsseldorf sahasında Pederborn'u ağırlıyor. Futbolseverler maç hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Fortuna Düsseldorf maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Bundesliga tekrar başlıyor. Heyecanın doruklara ulaşacağı Bundesliga'nın 26. haftası kritik bir maça sahne olacak. Fortuna Düsseldorf, sahasında Pederborn'u ağırlayacak.
FORTUNA DÜSSELDORF - PADERBORN MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
16 Mayıs Cumartesi günü oynanacak mücadele TSİ 16.30'da başlayacak. Karşılaşmayı canlı yayınlayan bir kanal bulunmuyor.
SEYİRCİSİZ MAÇLAR BAŞLIYOR
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Bundesliga'da önlemler alınarak maçlar seyircisiz oynatılacak.
Her maçtan 1 gün önce corona virüsü testi yapılacak,
Toplu fotoğraf çekimi, tebrik ve el sıkışma olmayacak,
Yedek kulübesinde bekleyen oyuncular sosyal mesafe kuralına uyacak,
5 oyuncu değişikliğine gidilebilecek.
Stadyumlarda en fazla 300 kişi bulunabilecek.
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