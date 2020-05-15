Bundesliga başlıyor! Augsburg - Wolfsburg maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ligler arasında yer alan Almanya Bundesliga yarın başlıyor. Hoffenheim sahasında Herta Berlin'i ağırlıyor. Futbolseverler maç hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Hoffenheim - Hertha Berlin maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?