Bundesliga başlıyor! Borussia Dortmund - Schalke 04 maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ligler arasında yer alan Almanya Bundesliga yarın başlıyor. Augsburg sahasında Wolfsburg'u ağırlıyor. Futbolseverler maç hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Augsburg - Wolfsburg maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?