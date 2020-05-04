04 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

PSG'ye gidiyor

PSG'ye gidiyor
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.05.2020

Galatasaray'dan Porto'ya transferi gerçekleştiğinden bu yana adı birçok dünya kulübü ile anılan başarılı sol bek Alex Telles için bu defa da PSG iddiaları güçlendi.

Galatasaray'dan Porto'ya transferi gerçekleştiğinden bu yana adı birçok dünya kulübü ile anılan başarılı sol bek Alex Telles için bu defa da PSG iddiaları güçlendi. PSG'nin Alex Telles'i 25 milyon euro karşılığında transfer etmeye yakın olduğunu Fransız medyasından Sport duyurdu. Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın kasasına da para girecek.
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