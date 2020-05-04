PSG'ye gidiyor

Galatasaray'dan Porto'ya transferi gerçekleştiğinden bu yana adı birçok dünya kulübü ile anılan başarılı sol bek Alex Telles için bu defa da PSG iddiaları güçlendi.

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Galatasaray'danPorto'ya transferi gerçekleştiğinden bu yana adı birçok dünya kulübü ile anılan başarılı sol bek Alex Telles için bu defa da PSG iddiaları güçlendi. PSG'nin Alex Telles'i 25 milyon euro karşılığında transfer etmeye yakın olduğunu Fransız medyasından Sport duyurdu. Bu transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın kasasına da para girecek.