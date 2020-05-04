04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Hakan Napoli'ye gitsin
Lucescu: Çalhanoğlu’nun Napoli’ye gitmesi iyi bir transfer olacaktır Merih harika bir profesyonel, Cengiz’in ise olgunlaşması gerekiyor.
A Mıllı Takım, Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski çalıştırıcısı Mircea Lucescu, İtalya'da katıldığı bir programda milli futbolcularımız ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Rumen hoca, ismi Napoli ile anılan Hakan Çalhanoğlu için, "Onun için Napoli'ye gitmek iyi bir transfer olacaktır. Hakan için hava değişikliğinin zamanı geldi" ifadelerini kullandı. Lucescu; Juventus formasını terleten Merih Demiral hakkında, "O, harika bir profesyonel. Juventus'ta çok şey öğrendi ve deneyimli birçok oyuncudan öğrenmeye de devam edecek" dedi. Zeki Çelik'i ilk kez 2. ligde oynarken A Milli Takım'a kendisinin aldığını söyleyen Lucescu, Roma forması giyen Cengiz Ünder için de "Olgunlaşması ve en iyilerden biri olması zaman alacak ancak bunu başaracağına inanıyorum" yorumunu yaptı.
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