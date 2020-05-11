Atalanta'nın genç futbolcusu Andrea Rinaldi hayatını kaybetti!

İtalya Serie A takımlarından Atalanta'nın 19 yaşındaki genç futbolcusu Andrea Rinaldi 3 gün önce beyin anevrizması geçirdi. Kulübü bugün genç futbolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

İtalya Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen 19 yaşındaki İtalyan futbolcu Andrea Rinaldi'nin kiralık olarak forma giydiği Legnano Kulübü, 3 gün önce beyin anevrizması geçiren genç oyuncunun bu sabah hayatını kaybettiğini duyurdu.

"HERKES İÇİN ÖRNEK OLAĞANÜSTÜ BİR ÇOCUK"

Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen kulüp başkanı Giovanni Munafo, "Herkes için örnek olan olağanüstü bir çocuk. Oyuncunun ailesine kulübüm adına en derin taziyelerimi sunuyorum. Andrea'yı her zaman sahada taraftarı için mücadele eden bir savaşçı olarak hatırlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Atalanta'nın altyapısından yetişen Rinaldi, Legnano'dan önce Imolese ve Mezzolara ekiplerinde kiralık olarak forma giymişti.

Il dolore del mondo lilla: Andrea Rinaldi ci ha lasciato https://t.co/45B9IrgVry — Legnano Calcio (@aclegnano) May 11, 2020

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