11 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Atalanta'nın genç futbolcusu Andrea Rinaldi hayatını kaybetti!

19 yaşındaki genç futbolcu hayatını kaybetti!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2020 Giriş Tarihi: 11.05.2020

takımlarından 'nın 19 yaşındaki genç futbolcusu 3 gün önce beyin anevrizması geçirdi. Kulübü bugün genç futbolcunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

takımlarından 'da forma giyen 19 yaşındaki İtalyan futbolcu 'nin kiralık olarak forma giydiği Legnano Kulübü, 3 gün önce beyin anevrizması geçiren genç oyuncunun bu sabah hayatını kaybettiğini duyurdu.

"HERKES İÇİN ÖRNEK OLAĞANÜSTÜ BİR ÇOCUK"

Kulübün internet sitesinde açıklamalarına yer verilen kulüp başkanı Giovanni Munafo, "Herkes için örnek olan olağanüstü bir çocuk. Oyuncunun ailesine kulübüm adına en derin taziyelerimi sunuyorum. Andrea'yı her zaman sahada taraftarı için mücadele eden bir savaşçı olarak hatırlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Atalanta'nın altyapısından yetişen Rinaldi, Legnano'dan önce Imolese ve Mezzolara ekiplerinde kiralık olarak forma giymişti.

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