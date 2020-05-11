11 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

İtalya'da antrenmanlar başlıyor! İşte o tarih

İtalya'da antrenmanlar başlıyor! İşte o tarih
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

Avrupa'da corona virüsü vakalarının en çok görüldüğü ülkelerden olan 'da futbolun geleceği tartışılırken İtalyan basını, Serie A ekiplerinin 18 Mayıs'tan itibaren antrenmanlara başlayacağını duyurdu.

Corona virüsü arası sonrası futbola yeniden dönüş planı yapan Serie A'da geri sayıma geçildi.

Federasyonu'yla ligdeki 20 kulüp arasında yapılan görüşme sonucu liglerin yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varılırken, takımların idman takvimi de netleşmeye başladı.

Football Italia'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, bazı futbolcuların corona virüsüne yakalanmasına rağmen kulüplerin 18 Mayıs'tan itibaren takım idmanlarına başlayacağı belirtildi. Haberin detaylarında, antrenmanların ve hükümet tarafından belirlenen kriterlere uygun şekilde yapılacağı ifade edildi.

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