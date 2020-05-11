İtalya'da antrenmanlar başlıyor! İşte o tarih
Avrupa'da corona virüsü vakalarının en çok görüldüğü ülkelerden olan İtalya'da futbolun geleceği tartışılırken İtalyan basını, Serie A ekiplerinin 18 Mayıs'tan itibaren antrenmanlara başlayacağını duyurdu.
Corona virüsü arası sonrası futbola yeniden dönüş planı yapan İtalya Serie A'da geri sayıma geçildi.
İtalya Futbol Federasyonu'yla ligdeki 20 kulüp arasında yapılan görüşme sonucu liglerin yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varılırken, takımların idman takvimi de netleşmeye başladı.
Football Italia'da yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, bazı futbolcuların corona virüsüne yakalanmasına rağmen kulüplerin 18 Mayıs'tan itibaren takım idmanlarına başlayacağı belirtildi. Haberin detaylarında, antrenmanların Sağlık Bakanlığı ve hükümet tarafından belirlenen kriterlere uygun şekilde yapılacağı ifade edildi.
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