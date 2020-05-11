11 Mayıs 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Kylian Mbappe’den jest

Kylian Mbappe’den jest
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 11.05.2020

Fransa'da gol kralı ilan edilen PSG'nın yıldızı Kylian Mbappe, Monaco'da forma giyen Wissam Ben Yedder'e de ödül verilmesi gerektiğini belirterek, "Wissam'ın da bir ödül hak ettiğini düşünüyorum" dedi.

Fransa'da gol kralı ilan edilen PSG'nın yıldızı Kylian Mbappe, Monaco'da forma giyen Wissam Ben Yedder'e de ödül verilmesi gerektiğini belirterek, "Wissam'ın da bir ödül hak ettiğini düşünüyorum" dedi. İki futbolcunun da 18'er golü bulunmasına rağmen, Ben Yedder'in 3 golünün penaltıdan olması nedeniyle krallık Mbappe'ye verilmişti.
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