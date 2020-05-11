Kylian Mbappe’den jest

Fransa'da gol kralı ilan edilen PSG'nın yıldızı Kylian Mbappe, Monaco'da forma giyen Wissam Ben Yedder'e de ödül verilmesi gerektiğini belirterek, "Wissam'ın da bir ödül hak ettiğini düşünüyorum" dedi.

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Fransa'dagol kralı ilan edilen PSG'nın yıldızı Kylian Mbappe, Monaco'da forma giyen Wissam Ben Yedder'e de ödül verilmesi gerektiğini belirterek, "Wissam'ın da bir ödül hak ettiğini düşünüyorum" dedi. İki futbolcunun da 18'er golü bulunmasına rağmen, Ben Yedder'in 3 golünün penaltıdan olması nedeniyle krallık Mbappe'ye verilmişti.