Merih Demiral’a Lyon kancası

Savunmaya takviye yapmak isteyen Fransız devi Lyon, alternatifli bir liste hazırladı. L'Equipe'in haberine göre; Lyon, stoper pozisyonu için İtalya'da Juventus'ta oynayan milli futbolcumuz Merih Demiral'ı da listesine dahil etti.

Savunmaya takviye yapmak isteyen Fransız devi Lyon, alternatifli bir liste hazırladı. L'Equipe'in haberine göre; Lyon, stoper pozisyonu için İtalya'da Juventus'ta oynayan milli futbolcumuz Merih Demiral'ı da listesine dahil etti. Juventus'ta ilk 11 oynamaya başlayan Merih, talihsiz bir sakatlık geçirmiş ve sezonu kapatmıştı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi Merih Demiral için umut ışığı oldu.

DİĞER