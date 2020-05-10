10 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Merih Demiral’a Lyon kancası

Merih Demiral’a Lyon kancası
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

Savunmaya takviye yapmak isteyen Fransız devi Lyon, alternatifli bir liste hazırladı. L'Equipe'in haberine göre; Lyon, stoper pozisyonu için 'da Juventus'ta oynayan milli futbolcumuz Merih Demiral'ı da listesine dahil etti.

Savunmaya takviye yapmak isteyen Fransız devi Lyon, alternatifli bir liste hazırladı. L'Equipe'in haberine göre; Lyon, stoper pozisyonu için 'da Juventus'ta oynayan milli futbolcumuz Merih Demiral'ı da listesine dahil etti. Juventus'ta ilk 11 oynamaya başlayan Merih, talihsiz bir sakatlık geçirmiş ve sezonu kapatmıştı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesi Merih Demiral için umut ışığı oldu.

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