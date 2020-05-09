09 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'da Umtiti şoku!

Barcelona'da Umtiti şoku!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.05.2020

Corona virüsü salgını sonrası lige verilen aranın ardından antrenmanlara başlayan 'da Fransız savunma oyuncusu Samuel Umtiti'nin sağ bacak arka adelesinden sakatlandığı açıklandı.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından dolayı 14 Mart'ta sonlandırılan antrenmanlara dün tekrar başlayan 'da bugün ilk çalışmasına çıkan Umtiti'nin sakatlandığı duyuruldu.

Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Fransız futbolcunun sağ bacak arka adalesinden sakatlık geçirdiği belirtilirken, iyileşme süreciyle ilgili ayrıntı verilmedi.

Covid-19 testi pozitif çıkan 3 futbolcunun ismi açıklandı

'da Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı daha önce duyurulan 3 oyuncunun ismi belli oldu.

Testleri pozitif olan futbolcuların, Granada'dan Yangel Herrera, 'dan Alex Remiro ve 'den Renan Lodi oldukları açıklandı.

La Liga kurumunun açıkladığı protokol gereği bu hafta içinde antrenmanlara başlayan takımlar, sahada en fazla 6, tesislerde ise en fazla 12 futbolcu bulundurabiliyor.

Antrenörlerin en az 4 metre mesafede olmalarına özen gösterilirken, futbolcuların idman sonrasında tesislerde değil, evlerinde duş almaları isteniyor.

Covid-19 testleri 15 gün içinde üç kez tekrarlanacak olan futbolcuların, sonrasında toplu antrenmanlara geçmeleri, 1 ve 2. liglerde kalan maçların oynanmasına ise haziran ayında başlanması öngörülüyor.

Felipe Melo'ya şok sözler! haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Felipe Melo'ya şok sözler! Kötünün de kötüsü Felipe Melo'ya şok sözler! "Kötünün de kötüsü"
Merih Demiral'a Fransız devi talip oldu! 210 milyon... Merih Demiral'a Fransız devi talip oldu! 210 milyon...
Zeki Çelik'ten tescil yorumu! Ligin iptali... Zeki Çelik'ten tescil yorumu! "Ligin iptali..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör