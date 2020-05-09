Barcelona'da Umtiti şoku!

Otobiyografi kitabı çıkarmaya hazırlanan Juventus'un yıldız ismi Giorgio Chiellini, İtalyan basınına verdiği röportajda flaş ifadeler kullandı. Birlikte oynadığı birçok ismi değerlendiren deneyimli futbolcu, ülkemizde bir dönem Galatasaray forması giymiş Felipe Melo için, "Kötünün de kötüsü" yorumunu yaptı. Melo ise Chiellini'ye yanıt olarak "Belki de Galatasaray ile onları elediğimiz için bana kızgındır." ifadelerini kullandı.