10 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Vitoria Guimaraes'in 3 oyuncusunda corona virüsü tespit edildi

3 oyuncusunda corona virüsü tespit edildi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.05.2020

Portekiz Birinci Futbol Ligi takımlarından 'te 3 futbolcunun yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, sporcular, teknik ekip ve kulüp çalışanlarına koronavirüs testi yapıldığı, 3 futbolcunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Test sonucu pozitif çıkan futbolcuların herhangi bir semptom göstermediği ve evlerinde kendilerini izole ettikleri bildirildi.

Takımın geri kalanının ise antrenmanlara devam edeceği aktarıldı.

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