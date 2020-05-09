09 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Söyüncü en iyi 11'de

Söyüncü en iyi 11'de
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

İngiltere'de  forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, tarafından 'de yılın en iyi takımına seçildi.

İngiltere'de forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, tarafından 'de yılın en iyi takımına seçildi. 23 yaşındaki stoper, Liverpool'lu oyuncuların damga vurduğu kadroda kendine yer buldu. Agüero, De Bruyne ve Fernandes ile birlikte Liverpool dışındaki 4 isimden birisi oldu.
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