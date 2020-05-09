09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Kore’de futbol geri döndü
Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ertelenen futbol ligleri 8 Mayıs'ta başladı.
Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ertelenen futbol ligleri 8 Mayıs'ta başladı. Güney Kore K Lig 1'de sezonun açılış maçında Jeonbuk Motors, sahasında konuk ettiği Suwon'u 1-0 mağlup etti. Seyircisiz maçta, 41 yaşındaki Dong- Gook Lee 84. dakikada ev sahibine galibiyeti getiren tek golü kaydetti.
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