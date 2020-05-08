08 Mayıs 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

İnterli futbolculara yapılan corona virüsü testi sonuçlandı. Covid-19 testleri negatif çıktı

İnterli futbolculara yapılan corona virüsü testi sonuçlandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 Giriş Tarihi: 08.05.2020

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında geliyor. İtalya ekiplerinden 'de yapılan corona virüsü tesleri sonuçlandı. Futbolcuların Covid-19 testleri negatif çıktı.

ekibi Inter, futbolculara yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcularda pozitif vakaya rastlanmadığı ve bireysel antrenmanların başlayacağı belirtildi.

Futbolcuların ve kulüp çalışanlarının sağlığının korunması için azami dikkat gösterildiği kaydedildi.

POZİTİF VAKA BULUNAN KULÜPLER OLMUŞTU

İtalya'da takımlar antrenmanlara dönmeden önce oyuncularını Covid-19 testinden geçirmeye başlamış, Torino, ve Sampdoria'da pozitif vakalar tespit edilmişti.

Son, askerlik görevini tamamladı haberin devamı

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