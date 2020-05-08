08 Mayıs 2020, Cuma
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İnterli futbolculara yapılan corona virüsü testi sonuçlandı. Covid-19 testleri negatif çıktı
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında İtalya geliyor. İtalya Serie A ekiplerinden İnter'de yapılan corona virüsü tesleri sonuçlandı. Futbolcuların Covid-19 testleri negatif çıktı.
İtalya Serie A ekibi Inter, futbolculara yapılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcularda pozitif vakaya rastlanmadığı ve bireysel antrenmanların başlayacağı belirtildi.
Futbolcuların ve kulüp çalışanlarının sağlığının korunması için azami dikkat gösterildiği kaydedildi.
POZİTİF VAKA BULUNAN KULÜPLER OLMUŞTU
İtalya'da takımlar antrenmanlara dönmeden önce oyuncularını Covid-19 testinden geçirmeye başlamış, Torino, Fiorentina ve Sampdoria'da pozitif vakalar tespit edilmişti.
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