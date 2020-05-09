09 Mayıs 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Rangnick’e virüs engeli

Rangnick’e virüs engeli
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.05.2020

Leipzig'in sportif direktörü Ralf Rangnick, corona virüsü öncesi Milan'dan teknik direktörlük teklifi aldığını açıkladı.

Leipzig'in sportif direktörü Ralf Rangnick, corona virüsü öncesi Milan'dan teknik direktörlük teklifi aldığını açıkladı. Rangnick, "Onlara menajerimle görüşmelerini söyledim. Salgından sonra görüşmeler durdu. Çünkü İtalya futbolu ve Milan için sezonun devam edip etmeyeceği, gibi daha önemli problemler oluştu" dedi.
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