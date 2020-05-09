Rangnick’e virüs engeli

Leipzig'in sportif direktörü Ralf Rangnick, corona virüsü öncesi Milan'dan teknik direktörlük teklifi aldığını açıkladı.

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Leipzig'insportif direktörü Ralf Rangnick, corona virüsü öncesi Milan'dan teknik direktörlük teklifi aldığını açıkladı. Rangnick, "Onlara menajerimle görüşmelerini söyledim. Salgından sonra görüşmeler durdu. Çünkü İtalya futbolu ve Milan için sezonun devam edip etmeyeceği, gibi daha önemli problemler oluştu" dedi.