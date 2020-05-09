Çin'den flaş karar! Ligler başlıyor
Yeni tip corona virüsünün (Covid-19) çıktığı ülke olan Çin'de flaş bir karar alındı. Çin, futbola yeniden dönmeye hazırlanırken yabancı futbolcuların ve antrenörlerin birçoğu da ülke dışında bulunuyor. İşte detaylar...
Corona virüsü nedeniyle ertelenen Çin Ligi'nin, haziran ayı gibi yeniden başlatılması planlanıyor. Fakat hala ülkeye giriş yapamamış bazı yabancı oyuncular ve teknik direktörler mevcut. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Çin Futbol Federasyonu Başkanı Chen Xuyuan, "Gerçekten bir ikilemdeyiz. Çünkü yabancı oyuncuların üçte biri ve bazı antrenörler henüz dönmediler" dedi.
Buna rağmen ligi başlatabileceklerinin sinyallerini veren Başkan Xuyuan, "Onların gelmemiş olmasını, ligin yeniden başlama tarihini belirlerken göz önünde bulunduracağız ancak hepsi gelsin diyede bekleyemeyiz. Bu diğer kulüplere haksızlık olur. Salgın kontrol altına alınır alınmaz, lige başlayacağız" ifadelerini kullandı.
Çin hükümeti, corona virüsü salgını nedeniyle mart ayı sonunda ülkeyi giriş ve çıkışlara kapatmış, çalışma izni ve vizesi olsa dahi yabancıların ülkeye girişlerini yasaklamıştı. Bu kapsamda Cedric Bakambu ve Bruno Genesio gibi isimler henüz Çin'e dönemedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde