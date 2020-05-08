Tottenhamlı futbolcu Son askerlik görevini tamamladı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da forma giyen ve corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada askere giden Güney Koreli futbolcu Son Heung-min 3 haftalık zorunlu askerlik görevini tamamladı.
İngiliz kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son Heung-min, Güney Kore'deki zorunlu askerlik görevini tamamladı. Gelecek hafta Londra'ya dönecek. Tebrikler ve görüşmek üzere." ifadeleri kullanıldı.
27 yaşındaki Son, bugün ülkesi Güney Kore'de Jeju Adası'ndaki deniz piyade talim kampında 3 haftalık askerlik eğitimi görevini bitirdi.
Güney Koreli futbolcunun askerlik görevini tamamen yerine getirmesi için 2023 yılına kadar kamu hizmeti yükümlülüklerini tamamlaması gerekiyor.
İngiltere'de corona virüsü nedeniyle askıya alınan liglerin mayıs ayında da başlamayacağı açıklanmıştı.
🇰🇷 Heung-Min Son has completed his mandatory military service in South Korea. He is due to return to London next week.— Tottenham Hotspur (at 🏡) (@SpursOfficial) May 8, 2020
Congratulations, Sonny. See you soon! #THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/ldacJRm4j8
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