08 Mayıs 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenhamlı futbolcu Son askerlik görevini tamamladı

Son, askerlik görevini tamamladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

ekiplerinden Tottenham'da forma giyen ve corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada askere giden Güney Koreli futbolcu 3 haftalık zorunlu askerlik görevini tamamladı.

İngiliz kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, ", 'deki zorunlu askerlik görevini tamamladı. Gelecek hafta 'ya dönecek. Tebrikler ve görüşmek üzere." ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki Son, bugün ülkesi Güney Kore'de Jeju Adası'ndaki deniz piyade talim kampında 3 haftalık askerlik eğitimi görevini bitirdi.

Güney Koreli futbolcunun askerlik görevini tamamen yerine getirmesi için 2023 yılına kadar kamu hizmeti yükümlülüklerini tamamlaması gerekiyor.

İngiltere'de corona virüsü nedeniyle askıya alınan liglerin mayıs ayında da başlamayacağı açıklanmıştı.

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