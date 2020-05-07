07 Mayıs 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Doktorlar karşı çıktı

Doktorlar karşı çıktı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.05.2020

İngiltere'de 20 kulübün doktorları ortak bir mektup hazırlayarak federasyona yolladı.

The Athletic'in haberine göre 100 soru ve problemin yer aldığı mektupta doktorların şu ortamda futbol oynanmasının sakıncalı olduğu vurgulandı. Ada'da can kaybı 30 bine gelmiş durumda.

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