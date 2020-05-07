Doktorlar karşı çıktı

İngiltere'de 20 kulübün doktorları ortak bir mektup hazırlayarak federasyona yolladı.

The Athletic'in haberine göre 100 soru ve problemin yer aldığı mektupta doktorların şu ortamda futbol oynanmasının sakıncalı olduğu vurgulandı. Ada'da can kaybı 30 bine gelmiş durumda.

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