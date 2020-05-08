08 Mayıs 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga 16 Mayıs’ta

Bundesliga 16 Mayıs’ta
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.05.2020

Almanya Başbakanı , geçtiğimiz günlerde corona virüsü sebebiyle 16 Mart'tan itibaren askıya alınan 1. ve 2. futbol liglerinin mayıs ayı ortasından itibaren başlayabileceğini belirtip, kesin tarihi ise DFL'nin belirleyeceğini duyurmuştu.

Bundesliga yönetimi, ligin 16 Mayıs'ta seyircisiz şekilde başlayacağını açıkladı. Böylece Almanya Ligi, 16 Mayıs'taki 6 maçla start alacak. Öte yandan FIFA izin verirse maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapmak için oylama yapılacak.

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