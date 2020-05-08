Bundesliga 16 Mayıs’ta

Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçtiğimiz günlerde corona virüsü sebebiyle 16 Mart'tan itibaren askıya alınan 1. ve 2. futbol liglerinin mayıs ayı ortasından itibaren başlayabileceğini belirtip, kesin tarihi ise DFL'nin belirleyeceğini duyurmuştu.

Bundesliga yönetimi, ligin 16 Mayıs'ta seyircisiz şekilde başlayacağını açıkladı. Böylece Almanya Ligi, 16 Mayıs'taki 6 maçla start alacak. Öte yandan FIFA izin verirse maçlarda 5 oyuncu değişikliği yapmak için oylama yapılacak.

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