06 Mayıs 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Son dakika: Bundesliga hakkında karar verildi!

Bundesliga hakkında karar verildi!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 Giriş Tarihi: 06.05.2020

Son dakika haberine göre; Hükümeti, 'nın mayısın ikinci haftasından sonra karşılaşmaların başlamasına izin verdi. Bundesliga'nın başlangıç ve bitiş tarihleri ilerleyen günlerde netleşecek.

'da virüs tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında hükümetten futbola vize çıktı. Futbol Federasyonu, liglerin resmi başlangıç tarihini kısa süre içerisinde resmiyete kavuşturacak. 15 Mayıs veya 22 Mayıs'ta yeniden başlayacak. 8 Mart'tan itibaren duran ligde karşılaşmalara 26'ncı haftadan itibaren devam edilecek.

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