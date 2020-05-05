Öldüğü açıklanan Schalke'li eski yıldız Hiannick Kamba'nın yaşadığı ortaya çıktı!
2016 senesinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın Almanya'da yaşadığı ortaya çıktı. Kamba, ülkesinde trafik kazası geçirmişti. İşte detaylar...
Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke'nin bir dönem altyapısında da forma giyen ve 2016 yılında ülkesinde geçirdiği trafik kazası sonucu öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın yaşadığı öğrenildi.
Alman basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, öldüğü açıklanan ve futbol camiasını yasa boğan Hiannick'in, Almanya'nın Rhur bölgesinde bir enerji tedarikçisinde kimya teknisyeni olarak çalıştığı ortaya çıktı.
YALAN HABERİ ESKİ EŞİNİN YAYDIĞI İDDİA EDİLDİ
Kongolu futbolcunun öldüğü şeklindeki yalan haberi ise oyuncunun eski eşinin, hayat sigortasından yararlanmak için ortaya attığı ifade edildi. Konu hakkında Alman savcı Anette Milk'in soruşturma yürüttüğü belirtilirken, Hiannick Kamba'nın şu anda tutuklu bulunduğu, eski eşinin de belgede sahtecilikten yargılanacağı kaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde