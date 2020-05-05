Öldüğü açıklanan Schalke'li eski yıldız Hiannick Kamba'nın yaşadığı ortaya çıktı!

2016 senesinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın Almanya'da yaşadığı ortaya çıktı. Kamba, ülkesinde trafik kazası geçirmişti. İşte detaylar...

Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke'nin bir dönem altyapısında da forma giyen ve 2016 yılında ülkesinde geçirdiği trafik kazası sonucu öldüğü açıklanan Hiannick Kamba'nın yaşadığı öğrenildi.

Alman basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, öldüğü açıklanan ve futbol camiasını yasa boğan Hiannick'in, Almanya'nın Rhur bölgesinde bir enerji tedarikçisinde kimya teknisyeni olarak çalıştığı ortaya çıktı.

YALAN HABERİ ESKİ EŞİNİN YAYDIĞI İDDİA EDİLDİ

Kongolu futbolcunun öldüğü şeklindeki yalan haberi ise oyuncunun eski eşinin, hayat sigortasından yararlanmak için ortaya attığı ifade edildi. Konu hakkında Alman savcı Anette Milk'in soruşturma yürüttüğü belirtilirken, Hiannick Kamba'nın şu anda tutuklu bulunduğu, eski eşinin de belgede sahtecilikten yargılanacağı kaydedildi.

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