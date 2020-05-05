05 Mayıs 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Öldüğü açıklanan Schalke'li eski yıldız Hiannick Kamba'nın yaşadığı ortaya çıktı!

Öldüğü açıklanmıştı! Schalke'li eski yıldız...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.05.2020 Giriş Tarihi: 05.05.2020

2016 senesinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde öldüğü açıklanan 'nın 'da yaşadığı ortaya çıktı. Kamba, ülkesinde geçirmişti. İşte detaylar...

Bundesliga ekiplerinden 'nin bir dönem altyapısında da forma giyen ve 2016 yılında ülkesinde geçirdiği sonucu öldüğü açıklanan 'nın yaşadığı öğrenildi.

Alman basınında yer alan ve Fotomaç'ın derlediği habere göre, öldüğü açıklanan ve futbol camiasını yasa boğan Hiannick'in, Almanya'nın Rhur bölgesinde bir enerji tedarikçisinde kimya teknisyeni olarak çalıştığı ortaya çıktı.

YALAN HABERİ ESKİ EŞİNİN YAYDIĞI İDDİA EDİLDİ

Kongolu futbolcunun öldüğü şeklindeki yalan haberi ise oyuncunun eski eşinin, hayat sigortasından yararlanmak için ortaya attığı ifade edildi. Konu hakkında Alman savcı Anette Milk'in soruşturma yürüttüğü belirtilirken, Hiannick Kamba'nın şu anda tutuklu bulunduğu, eski eşinin de belgede sahtecilikten yargılanacağı kaydedildi.

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