Almanya Bundesliga 15 Mayıs'ta başlayacak!
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenen, Almanya Bundesliga 15 Mayıs'ta başlayacak. Almanya Başbakanı Angela Merkel, kararı yarın açıklayacak. (Reuters)
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını dolayısıyla ileri bir tarihe ertelenen, Almanya Bundesliga 15 Mayıs'ta başlayacak. Reuters'in haberine göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, kararı yarın açıklaması bekleniyor.
Reuters'ın geçtiği bilgiye göre; Angela Merkel başbakanlığındaki Alman federal hükümeti, eyalet başkanlarıyla gerçekleştirilen toplantının ardından, müsabakaların sıkı denetim içerisinde ve seyircisiz bir şekilde oynanabilmesi için onay verdi.
Bundesliga'da kalan maçlar seyircisiz oynanacak ve 2019-2020 sezonu bu şekilde tamamlanacak.
Antrenmanlara en erken dönen takımların başında gelen Alman ekiplerinin, 15 Mayıs'a kadar hazır olması bekleniyor.
10 POZİTİF VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ
Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, Bundesliga ve Bundesliga 2'de yer alan 36 kulüpte 1724 yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi yapıldığı belirtildi. Testler sonucu 10 kişide virüse rastlandığı açıklanmıştı.
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