03 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Son karar Barcelona

Son karar Barcelona
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 03.05.2020

Teklifleri elinin tersiyle iten Inter’li Lautaro Martinez, Katalan devinin önerisine yeşil ışık yaktı. 111 milyon euro’luk opsiyonu düşürmeye çalışıyor.

Corona virüsü salgını nedeniyle dünyada futbol dururken; takımlar gelecek sezon planlamasını yapmaya devam ediyor. Uzun süredir İnter'in Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez'in peşinden koşan , oyuncunun aklını çelmeyi başardı. Tangocu'nun, gelen tekliflerle birlikte İnter'in son sözleşme şartlarını da reddettiği belirtildi. 2023 yılı haziran ayına kadar kontratı bulunan 22 yaşındaki yıldız için 111 milyon euro'luk serbest kalma bedeli üzerinden pazarlıkların sürdüğü ifade edildi. Kriz ortamında bu bedeli ödemeyi düşünmeyen Barça'nın, oyuncunun yeşil ışık yakmasını koz olarak kullanacağı bildirildi. Martinez için tüm şartlarını zorlayacak Katalan devi, takas teklifini de gündeme getirebilir. İtalyanlar'ın ve kiralık olarak Antoine Griezmann isteğine sıcak bakan İspanyollar, transferi bu yolla da bitirebilir. Lautaro Martinez bu sezon Inter formasıyla çıktığı 31 maçta 16 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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