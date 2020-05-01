01 Mayıs 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Kieran Trippier'e 'bahis' suçlaması!

Yıldız isme 'Bahis' suçlaması
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.05.2020

'nın kulübünde oynayan İngiliz futbolcu hakkında "bahis" suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İngiltere Federasyonundan yapılan açıklamada, 29 yaşındaki milli oyuncunun bahis kurallarını ihlal etmekle suçlandığı ve 18 Mayıs'a kadar savunma yapması gerektiği kaydedildi.

Söz konusu ihlalin, Trippier'in Tottenham'dan 'e transfer olduğu 2019'un temmuz ayında gerçekleştiği ifade edildi.

İngiliz basınına konuşan Trippier, suçlamaları reddederek, "Profesyonel futbol hayatımda hiçbir zaman futbola ilişkin bahis oynamadım. Başka bir kimse üzerinden de bahis yoluyla ekonomik çıkar sağlamadım." açıklamasını yaptı.

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