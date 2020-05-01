01 Mayıs 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Old Trafford’da ayakta seyirci

Old Trafford’da ayakta seyirci
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 01.05.2020

Manchester United, gelecek sezondan itibaren Old Trafford Stadı'na ayakta seyirci alınacağını duyurdu.

2020-21 sezonunda başlayacak uygulamayla 1500 kişinin maçları ayakta izlenmesini sağlayacak bariyerlerin yerleştirilmesi gerekli için izinlerin alındığı belirtildi.

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