Karton seyirci!

M’Gladbach ilginç bir projeye imza attı. Seyircisiz maçlarda 5 euro karşılığında taraftarların resimleri tribünde yer alacak.

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Bundesligaekibi B.M'Gladbach, koronavirüs salgını sonrasında azalan gelirlerini artırmanın yolunu sürpriz bir projeyle buldu. Seyircisiz oynanacak maçlar için ücret karşılığında taraftarların kartondan yapılmış portrelerini tribüne yerleştireceğini açıklayan yeşil- siyahlılar, projeye ilginin büyük olduğunu ve şimdiden 8 bin sipariş aldığını açıkladı. Taraftarlar 5 Euro ödeyerek ve bir fotoğraflarını kulübe ileterek tribündeki yerini aldı. Elde edilen gelirin kulübün sosyal sorumluluk projelerinde kullanılacağı duyuruldu. En az 6 bin M'Gladbach taraftarının daha bu projeye katılması bekleniyor.