Kabul etmedi

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Giriş Tarihi: 27.04.2020

Yetenekli orta saha Orkun Kökçü, Feyenoord'dan gelen ikinci sözleşme uzatma teklifini de geri çevirdi.

Yetenekli orta saha Orkun Kökçü, Feyenoord'dan gelen ikinci sözleşme uzatma teklifini de geri çevirdi. Voetbal International'de yer alan habere göre; Kökçü'nün zam talebi olduğu ancak Feyenoord'un yaptığı teklifin talep ettiği miktar karşısında çok düşük kaldığı vurgulandı.
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