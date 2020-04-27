Kabul etmedi

Yetenekli orta saha Orkun Kökçü, Feyenoord'dan gelen ikinci sözleşme uzatma teklifini de geri çevirdi.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ

Yetenekli orta saha Orkun Kökçü, Feyenoord'dan gelen ikinci sözleşme uzatma teklifini de geri çevirdi. Voetbal International'de yer alan habere göre; Kökçü'nün zam talebi olduğu ancak Feyenoord'un yaptığı teklifin talep ettiği miktar karşısında çok düşük kaldığı vurgulandı.