Merih Demiral'a piyango
İspanyol basını; Barcelona'nın, Hollandalı stoper De Ligt için Juventus'a takas teklif edeceğini yazdı. Transfer gerçekleşirse Merih, Juventus’taki yerini sağlama alacak.
İtalya Serie A'da Juventus formasıyla formunun zirvesindeyken büyük bir talihsizlik yaşayıp sakatlanan Merih Demiral, İspanya'dan gelen haberlerle biraz olsun moral kazandı. Merih, sakatlandıktan sonra formasını takımdaki rakibi de Ligt'e kaptırmıştı. İspanyol basını, Barcelona'nın geçen yaz Ajax'tan alamadığı 20 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu bu yaz takasla kadrosuna katabileceğini öne sürdü. Koronavirüs nedeniyle dünya futbolunda yüksek bonservisli transferlerin yapılması beklenmiyor.
SAKATLIĞI DÜZELİYOR
Sansasyonel takas anlaşmalarının önümüzdeki 1-2 yıla damga vuracağı konuşulurken, Sarri'nin, Barcelona'nın genç yıldızı Arthur'u istemesiyle de de Ligt transferi için bir şans bulan Katalan devi, takas teklifi hazırlıyor. 20 yaşındaki genç stoperin Barcelona'ya transfer olma ihtimali, sakatlığı gün geçtikçe düzelen milli futbolcumuz Merih'in Juventus savunmasındaki yerini sağlamlaştıracak. De Ligt, Ajax'tan Juventus'a 85,5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
TEMMUZDA DÖNÜYOR
Ocak ayında Roma maçında çapraz bağ sakatlığı geçiren Merih Demiral'ın temmuz ayında sahalara dönmesi bekleniyor. Güçlü bir fiziğe sahip olan 22 yaşındaki milli futbolcumuzun geçirdiği bu ağır sakatlık sonrasında geri dönüşünün çok uzun sürmeyeceği bekleniyor.
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