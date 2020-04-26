Tacikistan'da futbol maçları askıya alındı

Tacikistan Futbol Federasyonu, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lig maçlarının 10 Mayıs tarihine kadar askıya alındığını duyurdu. Açıklamada Tacikistan'da dünyayı etkisi altına alan salgına rastlanmadığı da belirtildi.

Corona virüsü nedeniyle dünyada futbol dururken, Tacikistan, Burundi, Belarus, Nikaragua ve Türkmenistan'da ise karşılaşmalar devam ediyordu. Ancak bu ülkelerden Tacikistan, maçları askıya almaya karar verdi. Tacikistan Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamada halkın sağlığı ve güvenliği için, kamu ve spor etkinliklerinin geçici olarak durdurulması kararını desteklediklerini ve tüm futbol organizasyonlarını 10 Mayıs tarihine kadar askıya aldığını açıkladı. 9 milyon nüfusu bulunan ülkede şu ana kadar corona virüsü vakasına rastlanmadığı açıklandı.



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