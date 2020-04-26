26 Nisan 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Tacikistan'da futbol maçları askıya alındı

Bir ülkede daha futbol maçları ertelendi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.04.2020

, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle lig maçlarının tarihine kadar askıya alındığını duyurdu. Açıklamada Tacikistan'da dünyayı etkisi altına alan salgına rastlanmadığı da belirtildi.

Corona virüsü nedeniyle dünyada dururken, Tacikistan, Burundi, Belarus, Nikaragua ve Türkmenistan'da ise karşılaşmalar devam ediyordu. Ancak bu ülkelerden Tacikistan, maçları askıya almaya karar verdi. , yaptığı açıklamada halkın sağlığı ve güvenliği için, kamu ve spor etkinliklerinin geçici olarak durdurulması kararını desteklediklerini ve tüm futbol organizasyonlarını tarihine kadar askıya aldığını açıkladı. 9 milyon nüfusu bulunan ülkede şu ana kadar corona virüsü vakasına rastlanmadığı açıklandı.

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